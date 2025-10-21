21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

İşte Tedesco'nun Stuttgart karnesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart'a karşı 6 maçta 4 galibiyet elde etti.

calendar 21 Ekim 2025 09:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
İşte Tedesco'nun Stuttgart karnesi
Fenerbahçe perşembe günü Alman temsilcisi Stuttgart ile Avrupa Ligi 3. hafta maçında karşılaşacak. Bu kritik maç öncesi Karagümrük karşısındaki futbol, taraftarları umutsuzluğa itti.

Son maçında Wolfsburg'u deplasmanda 3-0 yenen Stuttgart'ın Bundesliga'da 3. sırada olması da taraftarlarda karamsarlığı artırdı. Ancak Stuttgart karşısında Fenerbahçe'nin önemli bir kozu olacak: Domenico Tedesco...

İtalyan hoca, Stuttgart ile yaptığı 6 maçta birer yenilgi ve beraberliğin yanı sıra 4 galibiyet aldı. Son ve tek yenilgisi de 2017'de. Üstelik Stuttgart'ı Leipzig'de 3-4-1-2, Schalke'de de 4-2-3-1 olmak üzere iki farklı formatta yenmeyi başardı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
