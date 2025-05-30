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İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

calendar 30 Mayıs 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri!
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:


Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın






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