İşte Süper Lig'de maçların oynanacağı 19 stadyum

Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı Adana Demirspor Yeni Adana 33.000 2021 Alanyaspor Alanya Oba 10.128 2011 Atakaş Hatayspor Yeni Hatay 25.000 2021 Beşiktaş Vodafone Park 42.590 2016 Demir Grup Sivasspor Sivas 4 Eylül 27.532 2016 Fenerbahçe Ülker 47.834 2006 Fraport TAV Antalyaspor Antalya 32.537 2015 Galatasaray Nef 52.223 2011 Gaziantep FK Kalyon 33.502 2017 Giresunspor Çotanak Spor Kompleksi 21.500 2021 İstanbulspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu 4.488 2012 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010 Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 42.000 2014 Medipol Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014 MKE Ankaragücü Eryaman 20.560 2019 Trabzonspor Medical Park 40.782 2016 Ümraniyespor Ümraniye Belediyesi Şehir 3.513 2000 VavaCars Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 74.753 2002 Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 2009 Toplam 575.818

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 65. sezonun heyecanı 19 farklı statta yaşanacak.Ligde sezon, 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.Süper Lig'de mücadele edecek 19 takım, maçlarını 19 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 11 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Ankara, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında VavaCars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 74 bin 753 koltuk bulunuyor.Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Nef Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı sahip.Ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un maçlarını oynayacağı stadın 3 bin 513 kişilik kapasitesi bulunuyor.Süper Lig'e bu sezon yükselen İstanbulspor da maçlarını 4 bin 488 kişi kapasiteli Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapacak.Ümraniyespor ile İstanbulspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak statların Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. İki takım da çalışmalar tamamlanana kadar rakiplerini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 575 bin 818 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.İstanbul'daki Nef Stadı, Vodafone Park, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Ankara'daki Eryaman Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Yeni Hatay Stadı, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Antalya Stadı, Alanya Oba Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle: