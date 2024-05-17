İşte Robin van Persie'nin yeni takımı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Hereeveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Robin van Persie, kariyerinde ilk kez birinci adam olarak görev yapacak.Robin van Persie, imzasının ardından,ifadelerini kullandı.40 yaşındaki Robin van Persie, teknik adamlık kariyerinde daha önce Feyenoord'da antrenör olarak görev almış ve Hollanda ekibinin altyaş gruplarında çalışmıştı.