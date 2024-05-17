İşte Robin van Persie'nin yeni takımı!

Hollanda ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Robin van Persie'nin yeni takımı!
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17 Mayıs 2024 12:25
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 12:48
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Hereeveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Robin van Persie, kariyerinde ilk kez birinci adam olarak görev yapacak.

Robin van Persie, imzasının ardından, "Heerenveen zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip harika bir kulüp. Kulübün sportif hedeflerine ve gelişimine katkıda bulunmak harika bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki Robin van Persie, teknik adamlık kariyerinde daha önce Feyenoord'da antrenör olarak görev almış ve Hollanda ekibinin altyaş gruplarında çalışmıştı.

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