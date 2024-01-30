İşte Real Betis'in Bakambu teklifi!

Galatasaray Transfer Haberleri: Real Betis, Cedric Bakambu için Galatasaray'a 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. işte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Real Betis'in Bakambu teklifi!
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30 Ocak 2024 19:50
Son güncelleme 30 Ocak 2024 19:52
Galatasaray'ın yedek forveti Cedric Bakambu için flaş bir gelişme yaşandı.

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis'in Kongolu oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı kırmızılı takma yapılan teklifin detayları belli oldu.

İspanyol ekibi, Cedric Bakambu için Galatasaray'a 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

G.SARAY DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Sarı kırmızılı takım, daha önce Betis'in yaptığı kiralama teklifini reddetmişti. Yönetim, Bakambu için gelen bu teklifi değerlendirmeye aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları kısa süre içinde oyuncuyla ilgili kararını İspanyol ekibine bildirecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 700 bin euroya BAE ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Kongolu oyuncu, 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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