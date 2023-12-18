İşte Paul Onuachu'nun gol hedefi

Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu, bu sezon gol hedefini 20 olarak belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Paul Onuachu'nun gol hedefi
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18 Aralık 2023 11:06
Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu, 2.01'lik boyuna rağmen atletik yapısı ve bitiricilik yönleriyle dikkat çekmişti.

Oynadığı ilk 3 lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösteren ancak ardından 3 haftalık durgunluk sürecine giren Nijeryalı santrfor, sonrasında ise 4 kez daha fileleri sarstı.

11 maçta 7 gol atıp, 1 de asistlik katkı sağlayan Onuachu'nun hedefi ligi asgari 20 golle tamamlamak ve krallık yarışının içinde yer almak.

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