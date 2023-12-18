Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu, 2.01'lik boyuna rağmen atletik yapısı ve bitiricilik yönleriyle dikkat çekmişti.
Oynadığı ilk 3 lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösteren ancak ardından 3 haftalık durgunluk sürecine giren Nijeryalı santrfor, sonrasında ise 4 kez daha fileleri sarstı.
11 maçta 7 gol atıp, 1 de asistlik katkı sağlayan Onuachu'nun hedefi ligi asgari 20 golle tamamlamak ve krallık yarışının içinde yer almak.
Oynadığı ilk 3 lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösteren ancak ardından 3 haftalık durgunluk sürecine giren Nijeryalı santrfor, sonrasında ise 4 kez daha fileleri sarstı.
11 maçta 7 gol atıp, 1 de asistlik katkı sağlayan Onuachu'nun hedefi ligi asgari 20 golle tamamlamak ve krallık yarışının içinde yer almak.