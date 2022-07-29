İşte Midtsjö'nün gecikme nedeni!

Galatasaray'ın, AZ Alkmaar'dan kadrosuna katmak istediği Fredrik Midtsjö'nün transferinde bir gecikme yaşandı.



Sarı-kırmızılıların, cuma günü İstanbul'a getirmeyi planladığı ancak uçak bileti iptal olan Norveçli futbolcuyu AZ Alkmaar'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 3. ön eleme turu maçlarında da oynatmak istediği ortaya çıktı. Galatasaray'ın ise bu durumu kabul etmediği ve devam eden görüşmeler nedeniyle 28 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin uzadığı öğrenildi.



ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan cuma günü Avusturya kampında basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ise Midtsjö transferi için, "Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldi. Bugün gelmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.





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