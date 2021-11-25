İşte Marsilya maçı biletlerinde son durum

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı mücadele öncesi bilet satışlarında son durum da belli oldu.



Bugün statta sarı-kırmızılıları en az 40 bin taraftarın desteklenmesi beklenirken, satışa çıkan biletlerden 8 bin

tanesinin ise henüz satılmadığı kaydedildi.



Galatasaray - Marsilya maçının kategorilere göre bilet fiyatları ise şöyle;



Kategori - 1.250,00 TL

Kategori - 1.100,00 TL

Kategori - 1.000,00 TL

Kategori - 1.000,00 TL

Kategori - 750,00 TL

Kategori - 600,00 TL

Kategori - 400,00 TL

Kategori - 300,00 TL

Kategori - 250,00 TL

Kategori - 175,00 TL

Kategori - 150,00 TL

Kategori - 125,00 TL





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