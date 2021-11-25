İşte Marsilya maçı biletlerinde son durum

Galatasaray ile Marsilya'yı karşı karşı getirecek mücadele öncesinde bilet satışlarında son durum da belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Marsilya maçı biletlerinde son durum
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25 Kasım 2021 15:34
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı mücadele öncesi bilet satışlarında son durum da belli oldu.

Bugün statta sarı-kırmızılıları en az 40 bin taraftarın desteklenmesi beklenirken, satışa çıkan biletlerden 8 bin
tanesinin ise henüz satılmadığı kaydedildi.

Galatasaray - Marsilya maçının kategorilere göre bilet fiyatları ise şöyle;

Kategori - 1.250,00 TL
Kategori - 1.100,00 TL
Kategori - 1.000,00 TL
Kategori - 1.000,00 TL
Kategori - 750,00 TL
Kategori - 600,00 TL
Kategori - 400,00 TL
Kategori - 300,00 TL
Kategori - 250,00 TL
Kategori - 175,00 TL
Kategori - 150,00 TL
Kategori - 125,00 TL


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