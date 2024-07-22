İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler!
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22 Temmuz 2024 15:19
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 15:48
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekildi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşılaşacak. Başakşehir, La Fiorita'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda FC Iberia 1999 Tbilisi- FK Partizani maçının galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Ruzomberok'a kaybetmesi halinde yoluna Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Trabzonspor'un bu turdaki muhtemel rakibi  HNK Hajduk Split - HB Torshavn maçının galibi olacak.


Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

 

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