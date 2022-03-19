İşte Haji Wright'ın satın alma opsiyonu

Sezon başında Danimarka'nın SönderjyskE takımından satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Haji Wright, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla geçer not alamazken, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla yeniden taraftarı heyecanlandıran isimler arasında yerini aldı.



Başakşehir karşısında kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren isim olan Haji Wright, gol sayısını 6'ya çıkararak, takımının da en skorer ismi oldu. Fredy Ribeiro'yu geride bırakan ABD'li golcünün, satın alma opsiyonunun da kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu.



OPSİYON 1.5 MİLYON EURO



Sezon başında kiralanma aşamasında SönderjyskE ile büyük sorunlar yaşayan ve Antalyaspor'a gelmek için kulübüne rest çeken Haji Wright'ın satın alma opisyonunun bedeli de belli oldu. Sezonun sona ermesinin ardından Antalyaspor'un 1.5 milyon Euro ödeyerek 23 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olabileceği öğrenildi.



450 BİN EURO KAZANIYOR



Luiz Adriano'nun transferiyle birlikte ikinci planda kalan Haji Wright, Başakşehir karşısında tam 5 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Attığı golle takımının galibiyetini sağlayan ABD'li golcü, Süper Lig'in en az kazanan yabancı forvetleri arasında yer alırken, Kırmızı-Beyazlılardan yılda 450 bin Euro kazanıyor.



6 PUAN KAZANDIRDI



Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Haji Wright, bin 151 dakika sahada kalırken, 4 maçta gol atma başarısı gösterdi. Rizespor ile oynanan her iki maçta da rakip ağları sarsan genç futbolcu, Beşiktaş ve Başakşehir'e de gol atma başarısı gösterdi. Sezonun ilk yarısında oynanan Rizespor'un 3-2 mağlup edildiği karşılaşmasında 3 gol atarak galibiyeti getiren isim olan Haji Wright, son olarak 1-0 kazanılan Başakşehir maçında da tek golün sahibi oldu. Wright'ın gol kaydettiği Beşiktaş ve ikinci yarıda oynanan Rizespor maçlarından ise puan çıkarılamadı. ABD'li futbolcu, Türkiye Kupası'nda kazanılan Hatayspor maçında da fileleri havalandırdı. (Antalya Lider)





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