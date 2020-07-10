İşte Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın son durumu

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz için sakatlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
İşte Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın son durumu
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10 Temmuz 2020 16:14
Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kılan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması yapıldı. 

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama; 

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

MALATYASPOR MAÇINDA YOKLAR

Yapılan açıklama sonrası hem Burak Yılmaz'ın hem de Gökhan Gönül'ün Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacağı belirtildi.



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