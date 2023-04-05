Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.



İşte şarkının sözleri:



"Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederiim

Yine seni severim



Sevdana yandım yemin ederim!



Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara



Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;



Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter"





