İşte Galatasaray'ın yeni marşı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yeni marşını tanıttı.

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İşte Galatasaray'ın yeni marşı!
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05 Nisan 2023 15:24
Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.

İşte şarkının sözleri:

"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederiim
Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"


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