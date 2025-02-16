İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu!

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler; Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rizespor kafilesinde yer aldı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler; Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rizespor kafilesinde yer aldı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu