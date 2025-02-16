İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu!

Galatasaray, Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu!
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16 Şubat 2025 17:00
Son güncelleme 16 Şubat 2025 17:03
Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler; Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rizespor kafilesinde yer aldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu




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