İşte Fenerbahçe'nin Rizespor kadrosu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda; Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.
Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet verdi ve Meksikalı futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sağ dizinde gerilme bulunan Çağlar Söyüncü de riske edilmedi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
