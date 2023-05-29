İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sezonun sonuna doğru daha da artmış gibi görünüyor.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya devam ediyor.
LİVAKOVİC TAMAM...
Hırvat kalecinin Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenilirken Sarı-Lacivertli kurmayların Dinamo Zagreb kulübüne yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Livakovic'in bonservisi için 6 milyon Euro teklif etti. Zagreb kulübü daha önce Livakovic'in serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'yu talep etmişti. Fenerbahçe'nin bu teklifinin ardından Zagreb kulübü yetkililerinin teklifin artışını talep etmelerinin yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.
ALTAY NE OLACAK?
Livakovic'in transferinin gerçekleşmesi ile birlikte Altay'ın başka bir takıma gitme olasılığının artacağı da iddialar arasında. Ancak bu konu henüz kesinlik kazanmadı. Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya devam ediyor.
LİVAKOVİC TAMAM...
Hırvat kalecinin Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenilirken Sarı-Lacivertli kurmayların Dinamo Zagreb kulübüne yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Livakovic'in bonservisi için 6 milyon Euro teklif etti. Zagreb kulübü daha önce Livakovic'in serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'yu talep etmişti. Fenerbahçe'nin bu teklifinin ardından Zagreb kulübü yetkililerinin teklifin artışını talep etmelerinin yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.
ALTAY NE OLACAK?
Livakovic'in transferinin gerçekleşmesi ile birlikte Altay'ın başka bir takıma gitme olasılığının artacağı da iddialar arasında. Ancak bu konu henüz kesinlik kazanmadı. Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.