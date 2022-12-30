İşte Edin Visca'nın geri dönüş tarihi

VavaCars Fatih Karagümrük maçında tekrar omzundan sakatlanan Edin Visca'nın geri dönüş tarihi belli oldu.

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İşte Edin Visca'nın geri dönüş tarihi
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30 Aralık 2022 11:39
Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi.

Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu.

Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı ve en erken mart ayı başında takımla çalışmalara geri döneceği bildirildi. 

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