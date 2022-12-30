İşte Edin Visca'nın geri dönüş tarihi

Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi.



Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu.



Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı ve en erken mart ayı başında takımla çalışmalara geri döneceği bildirildi.



