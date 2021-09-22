İşte Dimitri Payet'e saldıran holigan için istenen ceza!

Nice - Marsilya maçında sahaya girerek Dimitri Payet'ye saldıran holigan için istenen ceza belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Dimitri Payet'e saldıran holigan için istenen ceza!
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22 Eylül 2021 17:14
Nice ile Marsilya arasında oynanan mücadelede sahaya giren ve futbolcu Dimitri Payet'ye saldıran holigan için istenen ceza belli oldu.

Nice-Matin gazetesinde yer alan habere göre; Fransız savcı, 29 yaşındaki Tony C. hakkında 5 stadyumlardan ve tüm spor aktivitelerinden men ile 6 ay hapis cezası istedi. Tony C'nin sahaya girerek tekme attığı davada Payet, LF ve oyuncular sendikası davacı oldu.

İki taraf arasındaki nihai müzakerelerin 30 Eylül'de gerçekleştirileceği ve bu müzakereler neticesine göre davanın ilerleyeceği belirtildi.

Nice-Marsilya maçında Payet, kendisini hedef alan şişelerden birini tribüne geri attıktan sonra tribün sahaya inmiş ve sahada kaotik bir görüntü ortaya çıkmıştı. Oyuncular, taraftarlar ve teknik heyetlerin dahil olduğu kavga nedeniyle saha istila edilmiş, mücadele belli bir süre durmuştu.


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