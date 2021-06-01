İşte böyle olur Kun Agüero'nun vedası!

Sergio Agüero, 10 yıl boyunca formasını giydiği Manchester City'den ayrılırken 60 kulüp personeline özel bir hediye aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte böyle olur Kun Agüero'nun vedası!
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01 Haziran 2021 14:06
Sergio Kun Agüero, Barcelona'ya transfer olmadan önce Manchester City personeline büyük bir jest yaptı.

10 sene boyunca Manchester City forması giyen Agüero, kulüpte görev alan 60 personelin tamamına Tag Heuer ya da Hublot markalı saatler hediye etti. Saatin arkasına 'Gracias! Kun Agüero' (Teşekkürler! Kun Agüero) yazan Arjantinli yıldız, bu yolla teşekkür etti.

Saatlerin değerinin 1200 ila 1650 pound (14.490 TL - 20.000 TL) arasında değişen fiyatları olduğu belirtildi.

Agüero, bunun dışında çekilişle bir kişiye Range Rover Evoque verdi. Bunun dışında tüm personele nakit desteğinde de bulundu.

Sergio Agüero'nun bu davranışının kulüpte de büyük takdirle karşılandığı kaydedildi.


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