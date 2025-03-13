İşte Beşiktaş'ta Solskjaer'in dokunulmazları!

Beşiktaş, yeni sezonun temellerini atarken, Ole Gunnar Solskjaer'in dokunulmaz ilan ettiği 5 isim belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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İşte Beşiktaş'ta Solskjaer'in dokunulmazları!
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13 Mart 2025 12:19
Son güncelleme 13 Mart 2025 12:50

Beşiktaş, sahada lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası zaferleri hedeflerken Serdal Adalı ve yönetimi, gelecek sezon için yoğun mesai harcıyor.

Scout ekibinin başına getirilen Eduard Graf'ın, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sezonun temelleri atılmaya başladı. 

DOKUNULMAZLAR

İlk planda Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun takımda kalacağı kararlaştırıldı. Ole, bu 5 futbolcunun takımda kalmasını istedi. Graf ile yönetim, bu talebi onayladı.

YÜKSEK MAAŞLILAR GÖNDERİLECEK

Takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar sürüyor. Başkan Serdal Adalı'nın en çok önem verdiği konu futbolcuların yıllık maaşları. Belirli bir skalada durmak isteyen yönetim, gönderilecek isimlerde yüksek maaşlılara öncelik tanıyacak.

YENİ TRANSFERLER BELİRLENMEYE BAŞLANDI

5 futbolcu dışında tüm oyuncular için gelecek tekliflere açık olan siyah-beyazlılar, yeni transferleri de belirlemeye başladı. Sezon sonuna doğru listedeki futbolcular için resmi girişimler başlayacak.  


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