İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor planı

Beşiktaş'ta hedef, Trabzon deplasmanından da kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzon'da oynanacak zorlu maç öncesinde planlarını hazırladı, ilk 11'ini belirledi. Siyah-beyazlıların, Trabzon sınavına kalede Mert, savunmada Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku ile çıkması bekleniyor. Uduokhai'nin Sivasspor maçında sergilediği performanstan oldukça memnun kalan Hollandalı hoca, stoper ikilisini bozmama kararı aldı. Orta sahada ise Musrati-Gedson ikilisi devam edecek.
İDMAN EKSİĞİ OLAN SEMİH KILIÇSOY KULÜBEDE
Beşiktaş'ı hücumda uçuşa hazırlayacak olan 4 isim ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile olacak.
Milli arada sakatlık yaşayan ve antrenmanları da kaçıran genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Mario'nun da ilk sınavına sol kanat forvet olarak çıkacağı kaydedildi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzon'da oynanacak zorlu maç öncesinde planlarını hazırladı, ilk 11'ini belirledi. Siyah-beyazlıların, Trabzon sınavına kalede Mert, savunmada Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku ile çıkması bekleniyor. Uduokhai'nin Sivasspor maçında sergilediği performanstan oldukça memnun kalan Hollandalı hoca, stoper ikilisini bozmama kararı aldı. Orta sahada ise Musrati-Gedson ikilisi devam edecek.
İDMAN EKSİĞİ OLAN SEMİH KILIÇSOY KULÜBEDE
Beşiktaş'ı hücumda uçuşa hazırlayacak olan 4 isim ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile olacak.
Milli arada sakatlık yaşayan ve antrenmanları da kaçıran genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Mario'nun da ilk sınavına sol kanat forvet olarak çıkacağı kaydedildi.
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