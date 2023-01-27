İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta maçları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



Bugün:



19.00 TOFAŞ-Ayos Konyaspor Basketbol (TOFAŞ)



28 Ocak Cumartesi:



13.00 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)



15.30 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)



18.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)



29 Ocak Pazar:



13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka (Pamukkale Üniversitesi)



15.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkim (Sinan Erdem)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



28 Ocak Cumartesi:



13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Botaş (Kepez Turgut Özal)



15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding (Başakşehir Spor Kompleksi)



16.00 Nesibe Aydın-Rize Belediyesi (TOBB ETÜ)



16.30 Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Bursa Naim Süleymanoğlu)



29 Ocak Pazar:



13.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)



13.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş (Ankara)



16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



18.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Depomaxx Haremspor (Metro Enerji)



28 Ocak Cumartesi:



14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



15.45 OGM Ormanspor-Sigortam.net (M.Sait Zarifoğlu)



17.30 Antalya Güneşi-Ankaragücü Mamak Belediyespor (Kepez Turgut Özal)



29 Ocak Pazar:



14.00 Akran Gemlik Basketbol-Yılyak Samsunspor Basketbol (Gemlik)



15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



17.30 Çağdaş Bodrumspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)



30 Ocak Pazartesi:



18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi



28 Ocak Cumartesi:



14.30 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK (Kocaeli Atatürk)



29 Ocak Pazar:



14.00 Tarsus Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Tarsus)



14.15 Elazığ İl Özel İdare-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor (Elazığ İl Özel İdare)



14.30 Turgutlu Belediyespor-Kırklareli Basketbol (Yıldırım Beyazıt)



16.00 BOTAŞ Gelişim-Elazığ Basketbol (Ankara)



16.45 Tourism X Boğaziçi Basketbol-DİBA (Şehit Mustafa Özel)



17.00 Emlak Konut Gelişim-Ege Yapı Urla Gençlik (Başakşehir Spor Kompleksi)





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