İşte Alperen Şengün'ün All-Star oylamasında sıralaması!

Houston Rocketsli milli basketbolcu Alperen Şengün, Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oy alarak 6. sıraya yerleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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İşte Alperen Şengün'ün All-Star oylamasında sıralaması!
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02 Ocak 2025 23:03
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçları açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Giannis Antetokounmpo, 1 milyon 710 bin 630 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 1 milyon 422 bin 121 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

ALPEREN ŞENGÜN 6.SIRADA!

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oyla 6. sırada yer aldı.

Taraftarlar, All-Star oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.

OYLAMA 20 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek. Taraftar oylama güncellemeleri ise 2, 9 ve 16 Ocak'ta paylaşılacak.

All-Star maçı ilk 5 oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklayacak.

 
 
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