İşte A Milli Basketbol Takımımızın Olimpiyat elemeleri kadrosu

Ege Arar



Aliağa Petkim Spor



Sertaç Şanlı



Anadolu Efes



A.Buğrahan Tuncer



Anadolu Efes



Tolga Geçim



Anadolu Efes



Deshane Davis Larkin



Anadolu Efes



Erkan Yılmaz



Bahçeşehir Koleji



Şehmus Hazer



Beşiktaş JK Icrypex



Furkan Haltalı



Beşiktaş JK Icrypex



Alperen Şengün



Beşiktaş JK Icrypex



Sadık Emir Kabaca



Beşiktaş JK Icrypex



Berk Demir



Darüşşafaka Tekfen



Doğuş Özdemiroğlu



Darüşşafaka Tekfen



Melih Mahmutoğlu



Fenerbahçe Beko



Ömer Can İlyasoğlu



Frutti Extra Bursaspor



Hüseyin Göksenin Köksal



Galatasaray



Ayberk Olmaz



Galatasaray



Yiğit Arslan



Galatasaray



Akif Egemen Güven



HDI Sigorta Afyon Belediyesi



J.Metecan Birsen



Pınar Karşıyaka



Onuralp Bitim



Pınar Karşıyaka



Muhsin Yaşar



Tofaş



Berkan Durmaz



Tofaş



Berk İbrahim Uğurlu



Tofaş



Samet Geyik



Türk Telekom



Cedi Osman



Cleveland Cavaliers / ABD



Ömer Faruk Yurtseven



Miami Heat / ABD



Kartal Özmızrak



Obradoiro CAB / İspanya



Furkan Korkmaz



Philadelphia 76ers / ABD



Ersan İlyasova



Utah Jazz/ ABD





29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.Millilerimizin idari ve teknik kadro ile sporcu listesi aşağıdaki gibidir: