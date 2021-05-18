İşte A Milli Basketbol Takımımızın Olimpiyat elemeleri kadrosu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Haber; TBF, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte A Milli Basketbol Takımımızın Olimpiyat elemeleri kadrosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 13:43
29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu. 

A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

Millilerimizin idari ve teknik kadro ile sporcu listesi aşağıdaki gibidir:

Ege Arar

 Aliağa Petkim Spor
Sertaç Şanlı

 Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer

 Anadolu Efes
Tolga Geçim

 Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin

 Anadolu Efes
Erkan Yılmaz

 Bahçeşehir Koleji
Şehmus Hazer

 Beşiktaş JK Icrypex
Furkan Haltalı

 Beşiktaş JK Icrypex
Alperen Şengün

 Beşiktaş JK Icrypex
Sadık Emir Kabaca

 Beşiktaş JK Icrypex
Berk Demir

 Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu

 Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu

 Fenerbahçe Beko
Ömer Can İlyasoğlu

 Frutti Extra Bursaspor
Hüseyin Göksenin Köksal

 Galatasaray
Ayberk Olmaz

 Galatasaray
Yiğit Arslan

 Galatasaray
Akif Egemen Güven

 HDI Sigorta Afyon Belediyesi
J.Metecan Birsen

 Pınar Karşıyaka
Onuralp Bitim

 Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar

 Tofaş
Berkan Durmaz

 Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu

 Tofaş
Samet Geyik

 Türk Telekom
Cedi Osman

 Cleveland Cavaliers / ABD
Ömer Faruk Yurtseven

 Miami Heat / ABD
Kartal Özmızrak

 Obradoiro CAB / İspanya
Furkan Korkmaz

 Philadelphia 76ers / ABD
Ersan İlyasova

 Utah Jazz/ ABD
  


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.