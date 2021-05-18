İşte A Milli Basketbol Takımımızın Olimpiyat elemeleri kadrosu

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.
Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.
Millilerimizin idari ve teknik kadro ile sporcu listesi aşağıdaki gibidir:
A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.
Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.
Millilerimizin idari ve teknik kadro ile sporcu listesi aşağıdaki gibidir:
| Ege Arar
| Aliağa Petkim Spor
| Sertaç Şanlı
| Anadolu Efes
| A.Buğrahan Tuncer
| Anadolu Efes
| Tolga Geçim
| Anadolu Efes
| Deshane Davis Larkin
| Anadolu Efes
| Erkan Yılmaz
| Bahçeşehir Koleji
| Şehmus Hazer
| Beşiktaş JK Icrypex
| Furkan Haltalı
| Beşiktaş JK Icrypex
| Alperen Şengün
| Beşiktaş JK Icrypex
| Sadık Emir Kabaca
| Beşiktaş JK Icrypex
| Berk Demir
| Darüşşafaka Tekfen
| Doğuş Özdemiroğlu
| Darüşşafaka Tekfen
| Melih Mahmutoğlu
| Fenerbahçe Beko
| Ömer Can İlyasoğlu
| Frutti Extra Bursaspor
| Hüseyin Göksenin Köksal
| Galatasaray
| Ayberk Olmaz
| Galatasaray
| Yiğit Arslan
| Galatasaray
| Akif Egemen Güven
| HDI Sigorta Afyon Belediyesi
| J.Metecan Birsen
| Pınar Karşıyaka
| Onuralp Bitim
| Pınar Karşıyaka
| Muhsin Yaşar
| Tofaş
| Berkan Durmaz
| Tofaş
| Berk İbrahim Uğurlu
| Tofaş
| Samet Geyik
| Türk Telekom
| Cedi Osman
| Cleveland Cavaliers / ABD
| Ömer Faruk Yurtseven
| Miami Heat / ABD
| Kartal Özmızrak
| Obradoiro CAB / İspanya
| Furkan Korkmaz
| Philadelphia 76ers / ABD
| Ersan İlyasova
| Utah Jazz/ ABD