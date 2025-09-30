İşte 7. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Açıklanan kayıtlarda Karagümrük - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un kazandığı penaltı pozisyonu yer aldı.
VAR: "Potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum. Penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim."
Mehmet Türkmen: "Formadan çektiğini görüyorum. Oyuncuyu formadan uzun süre çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana.
VAR: "Evet"
Mehmet Türkmen: "Diğer açıdan tekrar görebilir miyim pozisyonu? Oyuncunun eli doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Burada elle oynama yok, penaltıyla başlayacağım.
VAR: "Topu bu bir hücum elle oynama"
