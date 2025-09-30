30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-129'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-031'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

İşte 7. haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 30 Eylül 2025 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte 7. haftanın VAR kayıtları!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Açıklanan kayıtlarda Karagümrük - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un kazandığı penaltı pozisyonu yer aldı.

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum. Penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim."

Mehmet Türkmen: "Formadan çektiğini görüyorum. Oyuncuyu formadan uzun süre çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana.


VAR: "Evet"

Mehmet Türkmen: "Diğer açıdan tekrar görebilir miyim pozisyonu? Oyuncunun eli doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Burada elle oynama yok, penaltıyla başlayacağım.

VAR: "Topu bu bir hücum elle oynama"



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
