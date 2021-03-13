İstanbul'un hakimi Beşiktaş

Adım adım şampiyonluğa koşan Kara Kartal, bu sezon İstanbul takımlarına da hiç acımadı. Sergen Yalçın'ın talebeleri bu sezon kendisi dışında 5 İstanbul ekibinin daha yer aldığı Süper Lig'de rakiplerine tüm maçlarda galip gelerek büyük bir avantaj sağladı.



Sezonun ilk yarısında 3-2 mağlup ettiği Medipol Başakşehir'i dün yine aynı skorla deviren siyahbeyazlılar, Fenerbahçe'yi de 29 Kasım 2020'deki gol düellosunda 4-3 ile geçti. Kasımpaşa'yı 3-0, G.Saray'ı da 2-0 yenen Beşiktaş, Karagümrük karşısında da sahadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı.



Gelecek hafta F.Bahçe'yi evinde ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, sonrasında da 4 Nisan'da Kasımpaşa maçı ile İstanbul serisine devam edecek. İstanbul takımlarına karşı bu sezon toplam 6 maça çıkan ve toplam 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Beşiktaş, İstanbul mücadelelerinin en kritiğine ise 40. haftada G.Saray karşısında çıkacak.



İŞTE KARTAL'IN KAZANDIĞI O MAÇLAR

21.11.2020 Beşiktaş-Başakşehir 3-2

29.11.2020 F.Bahçe-Beşiktaş 3-4

04.12.2020 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-0

17.01.2021 Beşiktaş-G.Saray 2-0

21.01.2021 F.Karagümrük-Beşiktaş 1-4

12.03.2021 Başakşehir-Beşiktaş 2-3