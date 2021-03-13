İstanbul'un hakimi Beşiktaş

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kendi şehrinin tüm takımlarını mağlup etti! Sergen Yalçın'ın talebeleri, İstanbul ekipleri ile oynadığı 6 maçtan da zaferle ayrıldı. Başakşehir'i iki kez deviren Kartal; F.Bahçe, Kasımpaşa, Karagümrük ve G.Saray'ı da mağlup etti. Beşiktaş bu maçlarda 19 golle uçtu

Haber; Sabah
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İstanbul'un hakimi Beşiktaş
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13 Mart 2021 11:08
Adım adım şampiyonluğa koşan Kara Kartal, bu sezon İstanbul takımlarına da hiç acımadı. Sergen Yalçın'ın talebeleri bu sezon kendisi dışında 5 İstanbul ekibinin daha yer aldığı Süper Lig'de rakiplerine tüm maçlarda galip gelerek büyük bir avantaj sağladı. 

Sezonun ilk yarısında 3-2 mağlup ettiği Medipol Başakşehir'i dün yine aynı skorla deviren siyahbeyazlılar, Fenerbahçe'yi de 29 Kasım 2020'deki gol düellosunda 4-3 ile geçti. Kasımpaşa'yı 3-0, G.Saray'ı da 2-0 yenen Beşiktaş, Karagümrük karşısında da sahadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı.

Gelecek hafta F.Bahçe'yi evinde ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, sonrasında da 4 Nisan'da Kasımpaşa maçı ile İstanbul serisine devam edecek. İstanbul takımlarına karşı bu sezon toplam 6 maça çıkan ve toplam 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Beşiktaş, İstanbul mücadelelerinin en kritiğine ise 40. haftada G.Saray karşısında çıkacak.

İŞTE KARTAL'IN KAZANDIĞI O MAÇLAR
21.11.2020 Beşiktaş-Başakşehir 3-2
29.11.2020 F.Bahçe-Beşiktaş 3-4
04.12.2020 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-0
17.01.2021 Beşiktaş-G.Saray 2-0
21.01.2021 F.Karagümrük-Beşiktaş 1-4
12.03.2021 Başakşehir-Beşiktaş 2-3


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