İstanbulspor'dan Balıkesir'de kritik galibiyet

TFF 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 yendi.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül



Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Bezjak), Arb Manaj (Dk. 71 Abdulkadir Özgen), Cemal Kızılateş (Dk. 90+2 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 76 Hasan Özkan), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 90+2 Doğa İşeri)



İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 82 Eslem Öztürk), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Koray Kılınç), Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 71 Ethemi), Mirkan Aydın (Dk. 71 Etoga)



Goller: Dk. 12 Rroca, Dk. 90+1 Etoga (İstanbulspor), Dk. 63 Manaj (Penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor)



Kırmızı kart: Dk 90+2 Bezjak (Aydeniz Et Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 Mert Örnek, Dk. 63 Birol Parlak, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 64 Wellington (İstanbulspor)