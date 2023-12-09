İstanbulspor'un konuğu Alanyaspor!

İstanbulspor, Süper Lig'de pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'un konuğu Alanyaspor!
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09 Aralık 2023 13:58
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Ligde 19. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 11 puan elde etti.

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