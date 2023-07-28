İstanbulspor Senegalli futbolcuyu transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Senegalli kanat oyuncusu Mendy Mamadou'nun transfer edildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor Senegalli futbolcuyu transfer etti!
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28 Temmuz 2023 14:25
Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor, son olarak Petrovac forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Mendy Mamadou'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Mendy Mamadou." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'la 3 yıllık anlaşma sağlayan Senegalli hücum oyuncusu, geçen sezon Karadağ ekiplerinden OFK Petrovac'ta forma giymiş ve görev aldığı 32 maçta 10 gol kaydetmişti.

 

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