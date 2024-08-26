İstanbulspor, ligde 3'te 3 yaptı!

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.
İstanbulspor bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Urfaspor ise Bandırma'yı ağırlayacak.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.
İstanbulspor bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Urfaspor ise Bandırma'yı ağırlayacak.
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