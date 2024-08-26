İstanbulspor, ligde 3'te 3 yaptı!

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

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İstanbulspor, ligde 3'te 3 yaptı!
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26 Ağustos 2024 23:06
Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.

İstanbulspor bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Urfaspor ise Bandırma'yı ağırlayacak.

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