İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti

Süper Lig'in 12. haftasındaki İstanbulspor-Fenerbahçe karşılaşması Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti
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25 Ekim 2022 18:13
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı duyurulan müsabakanın aynı tarih ve saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

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