Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı duyurulan müsabakanın aynı tarih ve saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı duyurulan müsabakanın aynı tarih ve saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
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