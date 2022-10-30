İstanbulspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sporst canlı yayınlayacak.: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, BatshuayiLigin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, liderliğini sürdürmek istiyor.Geçen hafta Başakşehir'i yenerek geçtiği liderlik koltuğunu bırakmaya niyeti olmayan sarı laciverliler, bu maçı da kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor.İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.Osman Zeki Korkmaz'ın yerine göreve getirilen Tekke, İstanbulspor'da daha önce 2 dönem daha görev yapmıştı.Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, İstanbulspor'un adeta kabusu olmuş durumda.İstanbul ekibinin tarihinde 34 kezle en fazla mağlup olduğu rakibi olan Fenerbahçe, İstanbulspor'la oynadığı son 3 maçta rakibinde gol dahi yemedi.