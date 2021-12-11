İstanbulspor evinde Eyüpspor'a fırsat vermedi

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor evinde Eyüpspor'a fırsat vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 21:13
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 77 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 83 Okan Erdoğan), Eslem Öztürk (Dk. 77 Ferhat Yazgan), Ethemi (Dk. 87 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mikail Okyar, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Stancu), Taşkın İlter (Dk. 60 Gökcan Kaya), Enes Keskin (Dk. 78 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş, Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 87 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 51 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 53 Eslem Öztürk, Dk. 72 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Taşkın İlter, Dk. 60 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.