İstanbulspor, Çaykur Rizespor deplasmanında

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Ligde son sırada bulunan İstanbulspor, çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Ligde son sırada bulunan İstanbulspor, çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.
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