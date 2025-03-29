İstanbulspor, Adana'da ikinci yarı güldü

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Adana'da ikinci yarı güldü
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29 Mart 2025 17:58
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 68. dakikada Florian Loshaj ve 83. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki puanını 49'a çıkarttı ve son 6 maçta 4. galibiyetini aldı. İstanbulspor, gelecek hafta ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.

Adanaspor ise ligde üst üste 3. maç kaybetmiş oldu. Akdeniz ekibi, 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

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