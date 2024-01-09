İstanbulspor 5 maçlık kötü seriyi bitirmek istiyor

Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden İstanbulspor, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor 5 maçlık kötü seriyi bitirmek istiyor
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09 Ocak 2024 15:01
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında çarşamba günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Son 5 maçından mağlup ayrılan İstanbulspor, 5 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise 28 puanla 7. sırada bulunuyor.

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