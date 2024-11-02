İstanbul Maratonu, 46. kez kıtaları aşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, yarın yapılacak. Binlerce yıllık tarih ve eşsiz bir manzaranın çevrelediği bir parkurda koşulacak olan İstanbul Maratonu, koşuculara yine eşsiz bir deneyim yaşatacak.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki girişinde startı İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilecek olan İstanbul Maratonu'na 40 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.



4 KATEGORİ, 40 BİNİ AŞKIN KOŞUCU



Elit atletlerin yarışacağı Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda 42K'nın yanı sıra Halk Koşusu, 15K Koşusu ve Kurumsal Koşu da yapılacak. Dört kategoride 40 binin üzerinde kişi koşacak.



• 42K'ya 5 bin 500'ün üstünde



• 15K'ya 12 bine



• Kurumsal Koşu'ya 18 bin



• Halk Koşusuna 5 bin başvuru yapıldı.



MARATONDA 8'İ TÜRK TOPLAM 44 ELİT ATLET KOŞACAK



Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na bu yıl 30'u erkek, 14'ü de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında biri kadın 7'si erkek 8 elit Türk atlet de bulunuyor. Özellikle Sevilla'da bu yıl 2.08.40 zaman yapan Sezgin Ataç'ın bir sürpriz yapıp yapmayacağı merak konusu.



42 KİLOMETRELİK BÜYÜK MARATONUN STARTI 09.00'DA VERİLECEK



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde ilk start 08.45'te tekerlekli sandalye sporcular için verilecek. Elit atletlerin koşacağı 42 kilometrelik büyük maratonun startı ise saat 09.00'da verilecek. Maraton Sultanahmet meydanında son bulacak. Üç ayrı starta sahne olacak koşulardan 15K Koşusu'nda ilk start 09.19'da, Kurumsal Koşu'ysa 10.32'de verilecek. Renkli görüntülere sahne olan Halk Koşusu'nun başlama düdüğü ise 12.14'te çalacak. Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da son bulacak.



YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI



03.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi



06.00 : Avrasya Tüneli dahil Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi



07.00-08.00 : Vapurların Hareket Saati (Kabataş ve Eminönü İskeleleri)



07.00-08.00 : Üsküdar Marmaray Durağı-Beylerbeyi Arası Ring Sefer Saatleri



09.15-10.15 : Halk Koşusu Sporcularını Taşıyan Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)



08.45 : Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı



09.00 : 42K Yarış Başlangıcı



09.00 : 42K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi



09.15 : 15K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi



09.19 : 15K Yarış Başlangıcı (1. Start)



09.38 : 15K Yarış Başlangıcı (2. Start)



10.05 : 15K Yarış Başlangıcı (3. Start)



10.08 : 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı



10.32 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)



11.06 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)



11.10 : 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı



11.40 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)



12.00 : 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)



12.14 : Halk Koşusu Yarış Başlangıcı



12.20 : 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)



12.30 : 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)



14.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması



15.00 : Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması



15.20 : 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)



15.30 : Tüm Parkurun Trafiğe Açılması



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GECE YARISI TRAFİĞE KAPATILACAK



Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Kasım'da saat 03.00'ta trafiğe kapatılacak. Köprü saat 14.00'te trafiğe yeniden açılacak. Saat 06.00'da trafiğe kapatılacak olan tüm parkur ise 15.30'da trafiğe yeniden açılacak.



İşte Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar:



Trafiğe Kapatılacak Yollar:



• Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı



• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesine doğru verilecek),



• Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım,



• Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı,



• Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,



• Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal köprüsü altından kuzeye katılım,



• Altunizade köprü altı Halk Koşusu'nun başladığı yer, Maraton ile Halk Koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası,



• Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım),



• Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar,



• Ortaköy meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş caddesi başı,



• Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi pastanesi yanı,



• Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar,



• Tophane ışıklar, Revani sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet,



• Şişhane meydanı'ndan Bankalar caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön,



• Kasımpaşa'dan Unkapanı köprüsü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı köprüsü ayrımı,



• Sahil Kennedy caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala caddesi, Reşadiye caddesi, Atatürk bulvarı, Mustafa Kemal Paşa bulvarı,



• Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan caddesi, Klodfarer caddesi, Nuruosmaniye caddesi, Ayasofya meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli trafiğe kapalı tutulacaktır.







