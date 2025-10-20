20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
0-047'
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

calendar 20 Ekim 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Grupta 21 Ekim Salı günü Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçı oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Serhat Coşkun)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Burhan Zorluer, Lawrence, Hasan Sıkar, Corre, Uriarte (Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Enis Ali Ay)

Setler: 21-25, 19-25, 25-18, 25-15, 15-12

Süre: 119 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
