Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 tamamlandı.



Başakşehir, 42. dakikada Danijel Aleksic ile öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 45+4. dakikada Fabio Borini'nin penaltı golüyle karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Başakşehir, Serdar Gürler'in 90+1'deki golüyle yeniden öne geçti. Fatih Karagümrük bu gole 90+2'de Mbaye Diagne ile karşılık verdi.



Başakşehir, Aleksic'in bu sezon ligde gol attığı 6 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arasındaki itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Başakşehir'i ikinci yarıda kenardan Erdinç Sözer idare etti.



Başakşehir, Süper Lig'de 6 kez Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, bu maçlardan galibiyet çıkartamadı. Başakşehir, rakibine karşı 2 beraberlik alırken, 4 mağlubiyet yaşadı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki kaybetmeme serisini 10 maça çıkardı ve kulüp tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Başakşehir'in ligdeki kazanamama serisi de 4 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 31, Başakşehir 41 puana yükseldi.



Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakika soldan kazanılan korner atışında Aleksic topun başına geçti. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu ancak Diagne son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



17. dakikada Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Serdar Gürler'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Figueiredo, kale sahası önündeki Aleksic'e kafayla indirdi. Bu futbolcunun yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



34. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic, soldan ceza alanına giren Figueiredo'ya pasını aktardı. Brezilyalı futbolcu çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.



42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Keny'nin kafayla indirdiği top Figueiredo'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazına gönderdiği ortada Serdar Gürler bekletmeden kafayla Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.



45+2. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Colley'nin arka direğe ortasında Borini, Keny'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. 45+4. dakikada kullanılan penaltı atışında Borini, topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Biglia'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Keny, kale sahası önüne hareketlenen Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



56. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Borini, ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.



65. dakikada Aleksic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Figueiredo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Batuhan'ın açıldığını gören Brezilyalı futbolcu aşırtma bir vuruş yapmak istedi ama Baniya son anda topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



68. dakikada Medipol Başakşehir atağında top direkten döndü. Aleksic'in soldan kullandığı serbest atışta Ahmed Touba kafayla kale sahası içine indirdiği topa Mahmut Tekdemir'in çaprazdan sert vurdu ama meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.



86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ricci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic bekletmeden sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan'ın uzanarak müdahale ettiği top Diagne'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.



90+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in bekletmeden kullandığı taç atışında sol kanatta topla buluşan Berkay Özcan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2



90+2. dakikada bu kez Fatih Karagümrük golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazında Borini'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bu pozisyonda Diagne aşırtma bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 2-2



Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 71 Ozdoev), Ricci (Dk. 90+4 Nicholas), Shukurov (Dk. 90+4 Feghouli), Colley (Dk. 75 Ljajic), Borini, Diagne



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Biglia (Dk. 78 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Keny (Dk. 78 Szysz), Aleksic, Serdar Gürler (Dk. 90+4 Okaka), Figueiredo



Goller: Dk. 42 Aleksic, 90+1 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 45+4 Borini (Penaltıdan), 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 8 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 9 Rayyan Baniya, Dk. 74 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)





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