İstanbul'da bol yağmur var, gol yok!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da bol yağmur var, gol yok!
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20 Nisan 2024 21:07
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bu skorla birlikte puanını 69'a, play-off iddiasını sürdüren Boluspor ise 47'ye yükseltti. 

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Altay'ı ağırlayacak. 

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