İstanbul'da bol yağmur var, gol yok!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bu skorla birlikte puanını 69'a, play-off iddiasını sürdüren Boluspor ise 47'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Altay'ı ağırlayacak.
Eyüp Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bu skorla birlikte puanını 69'a, play-off iddiasını sürdüren Boluspor ise 47'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Altay'ı ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU