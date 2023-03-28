Isparta'da bel ağrısı çeken Saylam, sporla sağlığına kavuştu

Isparta'da 9 yıldır bel fıtığı, bel düzleşmesi ve bel kayması rahatsızlığı yaşayan Ahmet Saylam, spor yaparak sorunlarını aştı ve vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanmaya başladı.



Belindeki rahatsızlık nedeniyle 2014'te ameliyat olan ancak 4 yıl sonra tekrar bel ağrıları yaşayan Saylam, doktorun tavsiyesi üzerine spora başladı. Doktor kontrolünde spor eğitmeniyle haftanın 4 günü spor yapan Saylam, 9 ayda bel rahatsızlığından kurtuldu. Sporu hayat standardı haline getiren Saylam, Türkiye Vücut Geliştirme yarışmalarına hazırlanmaya başladı.



Sporla sağlığına kavuşan Saylam, AA muhabirine, doktorun önerisiyle spor eğitmeni Mert Akay'ın kendisine bir program hazırladığını ve buna uygun hareketlerini yaptığını söyledi.



İlk etaplarda spor yaparken zorlandığını, zamanla zorlukları aştığını dile getiren Saylam, bel kaslarının daha iyi hale geldiğini, hastayken yapamadığı hareketliği şimdi daha rahat yapabildiğini kaydetti.



Sporu yaptıkça vücudundaki olumlu gelişmelerin kendisini mutlu ettiğini anlatan Saylam, "Akay'ın önerisiyle fitness programlarına geçtim. Vücut geliştirme yarışmalarının olduğunu öğrendim ve bunlara hazırlanmaya başladım. İstanbul'da bir yarışma yapılacak, buradan dereceyle dönmek istiyorum." dedi.



Saylam, bel ağrısı çekenlere de doktor kontrolünde spor yapmalarını önerdi.



"Spor yaparak bel fıtığını minimuma indirme şansımız mevcut"



Diğer yandan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Kılınçoğlu, bel fıtığında sporun çok faydalı olduğunu belirtti.



Herkesin rahatsızlık yaşamadan sporu günlük hayatına dahil etmesi gerektiğine işaret eden Kılınçoğlu, şunları kaydetti:



"Herkes yaşına, kilosuna, sağlık durumuna göre spor yapmalı. Bel fıtığında spor çok faydalı bir aktivitedir. Vücut geliştirme, bel, boyun ve sırt gibi kasları güçlendiren bir spor dalıdır, böyle sporlar her zaman bizim işimizi kolaylaştırır. Önerim spor salonuna giderek profesyonel birinden yardım alarak bel ve sırt kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler seçilmeli. Spor yaparak bel fıtığını minimuma indirme şansımız mevcut. Devamlı spor yapmaya başlarsanız zaten ağrılarınızın geçtiğini göreceksiniz."



Spor eğitmeni Akay da Saylam'ın azmiyle hastalığından kurtulduğunu söyledi. Disiplinli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Akay, "9 aydır sıkı bir şekilde yarışmalara hazırlanıyoruz. Hedeflediğimiz bir derece var, bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.





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