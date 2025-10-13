13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

İspanyol takımları da İsrail'e karşı seyircisiz!

İspanyol takımları, İsrail takımlarına karşı iki maçı seyircisiz oynayacak.

calendar 13 Ekim 2025 12:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İspanyol takımları da İsrail'e karşı seyircisiz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İsrail takımlarına karşı taraftar desteğinden yararlanamayan ülkeler arasına İspanya da eklendi.

Bilindiği üzere İsrail'in uluslararası turnuvalardaki varlığından dolayı Türk takımları, İsrail takımlarına karşı oynanan maçlarda taraftar desteğinden faydalanamıyor. Türkiye'den sonra bu olumsuzluğu yaşayan ülkelerin arasına İspanya da eklendi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup'ta yer alan iki İspanyol kulübü BAXI Manresa ve La Laguna Tenerife, bu hafta İsrail takımlarına karşı oynayacakları iç saha maçlarının 'seyircisiz' oynanacağını resmen açıkladı.


BCL'de Kanarya Adaları ekibi Tenerife, salı akşamı (14 Ekim Salı) evinde Bnei Herzliya'yı konuk edecek. Katalan ekibi BAXI Manresa ise EuroCup'ta Çarşamba akşamı (15 Ekim) Hapoel Jerusalem'i ağırlayacak.

İki kulübün yayınladığı resmi açıklamaya göre bu kararın alınmasının sebebi güvenlik tedbirleri. İspanya basınında yer alan haberlere göre iki maçta da İsrail'e yönelik ciddi tepkilerin olması bekleniyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.