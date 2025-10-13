İspanyol takımları da İsrail'e karşı seyircisiz!

İsrail takımlarına karşı taraftar desteğinden yararlanamayan ülkeler arasına İspanya da eklendi.Bilindiği üzere İsrail'in uluslararası turnuvalardaki varlığından dolayı Türk takımları, İsrail takımlarına karşı oynanan maçlarda taraftar desteğinden faydalanamıyor. Türkiye'den sonra bu olumsuzluğu yaşayan ülkelerin arasına İspanya da eklendi.Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup'ta yer alan iki İspanyol kulübü BAXI Manresa ve La Laguna Tenerife, bu hafta İsrail takımlarına karşı oynayacakları iç saha maçlarının 'seyircisiz' oynanacağını resmen açıkladı.BCL'de Kanarya Adaları ekibi Tenerife, salı akşamı (14 Ekim Salı) evinde Bnei Herzliya'yı konuk edecek. Katalan ekibi BAXI Manresa ise EuroCup'ta Çarşamba akşamı (15 Ekim) Hapoel Jerusalem'i ağırlayacak.İki kulübün yayınladığı resmi açıklamaya göre bu kararın alınmasının sebebi güvenlik tedbirleri. İspanya basınında yer alan haberlere göre iki maçta da İsrail'e yönelik ciddi tepkilerin olması bekleniyordu.