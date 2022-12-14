İspanyol basınından Yusuf Demir övgüsü!

Sakatlıklar ve yabancı kuralı sebebiyle Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Yusuf Demir, Dünya Kupası için verilen arada kendine geldi.Performansındaki artış, İspanyol basınının da gözünden kaçmadı. "Sport.es" sitesi, "Yusuf, Barcelona'nın en kötü ekonomik döneminde gelmişti. O zamanlarda 10 milyon euroluk opsiyonun kullanılması bile imkansızdı. Bu sebeple geri döndü. Galatasaray ise ondaki potansiyeli görüp, transfer etti." yorumunu yaptı.Haberin devamında, "Yusuf, Barcelona'da devam edemese de G.Saray taraftarlarına çok fazla neşe getirebilecek gibi duruyor. İnanılmaz bir potansiyeli var ve herkes bunun farkında" denildi."fcbarcelonanoticias. com" sitesi de "Galatasaray, Yusuf'un potansiyeline yatırım yaptı. Bundan sonra genç futbolcunun önü açık. Sol ayağını çok iyi kullanıyor ve top ayağına adeta yapışıyor. Galatasaray açısından Yusuf'la ilgili gelecek parlak" satırlarına imza attı.