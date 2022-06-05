UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maç gününde Çekya ile İspanya karşı karşıya geldi. Prag Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Çekya, 4. dakikada Jakub Pesek'in golüyle öne geçti.



İspanya, 45+3. dakikada Gavi'nin golüyle skoru eşitledi. 17 yaş ve 304 günlükken gol atan Gavi, İspanya Milli Takım tarihinin en genç golcüsü oldu.



Bu sonucun ardından Çekya, 2 maçta aldığı 6 puanla UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta ilk sıraya yerleşti. İspanya ise 2 maçta 1 puanda kaldı.



66. dakikada Jan Kuchta'nın golüyle Çekya bir kez daha öne geçti. İspanya, 90. dakikada Inigo Martinez'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından Çekya 4, İspanya ise 2 puana yükseldi.



Çekya, bir sonraki maçında Portekiz'e konuk olacak. İspanya ise İsviçre deplasmanına gidecek.





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