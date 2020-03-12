İspanya La Liga iki hafta durduruldu

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga'nın iki hafta boyunca durdurulduğunu açıkladı.

İspanya La Liga iki hafta durduruldu
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12 Mart 2020 14:25
İspanya La Liga, koronavirüs salgını nedeniyle en az iki hafta süreyle askıya alındı. Dalga dalga yayılan koronavirüs son olarak Real Madrid basketbol takımında görülmüş ve futbol takımına da sıçrama ihtimalleri üzerinden araştırma yapılmaya başlanmıştı. Yaşanan olayların paralelinde İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak, bir sonraki karara kadar futbol faaliyetlerinin en az iki hafta süreyle durdurulduğunu açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, "Bu sabah ortaya çıkan durumlar değerlendirildiğinde Real Madrid'de kurulan karantina ve diğer takımların oyuncuları değerlendirildiğinde La Liga'nın koronavirüse karşı eylem planı hazırdır. Öncelikli olarak La Liga'da tüm faaliyetlerin iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Kraliyet Kararnamesi'nde alınan tednbirlere uygun olarak La Liga'yı en az iki hafta durduracağız ve ortaya çıkan durumlara göre de bu süreyi uzatabiliriz" denildi.

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