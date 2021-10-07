İspanya, İtalya'nın serisini bitirerek finale yükseldi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 yenerek finale yükseldi ve İtalya'nın 37 maçlık tarihi namağlup serisini sona erdirdi.



Karşılaşmanın 17. dakikasında Ferran Torres'in golüyle öne geçen İspanya'nın golünün ardından oyunda konuk ekibin üstünlüğü göze çarptı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde İtalya savunmasının bel kemiği Leonardo Bonucci, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.



İlk yarının son dakikalarına girildiğinde ise bir kez daha sahneye çıkan Ferran Torres, skoru 2-0 yapan isim oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda İtalya oyuna ortak olmak için ciddi çaba sarf ederken İspanya, özellikle topu ayağında tutmaya çalışarak rakibine göz açtırmamaya çalıştı. İspanya'nın 17'lik genç yıldız adayı Gavi'nin orta saha performansı göze çarptı.



Maçta dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Chiesa'nın asistinde Pellegrini'nin golü farkı bire indirdi. Soluksuz geçen son dakikaların ardından başka gol çıkmayınca İspanya sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



İtalya'nın dünya tarihine geçen 37 maçlık namağlup serisi böylelikle kendi evinde sona ererken İspanya UEFA Uluslar Ligi'nin finaline adını yazdırdı. İtalya ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı.



UEFA Uluslar Ligi'nin bir diğer finalisti ise Belçika ve Fransa'nın kapışmasının ardından belli olacak.



