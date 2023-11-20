İspanya EURO 2024'e lider olarak gidiyor

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında İspanya sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya EURO 2024'e lider olarak gidiyor
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20 Kasım 2023 00:41
EURO 2024 Elemeleri A Grubu 8. hafta karşılaşmasında İspanya evinde konuk ettiği Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robin Normand, 55. dakikada Ferran Torres ve 72. dakikada Luka Lochoshvili (kk) kaydetti. Gürcistan'da Khvicha Kvaratskhelia'nın 10. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.

İspanya aldığı bu galibiyetle beraber puanını 21'e çıkartıp EURO 2024'e lider olarak giderken, Gürcistan ise 8 puanda kaldı.

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