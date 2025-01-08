İsmet Taşdemir: 'Şampiyonluk için uğraşıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Antalyaspor'a 3-1 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.



Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımda "sistem oturtmaya" çalıştıklarını ifade etti.



Kupa mücadelesinde tüm oyuncuları görme fırsatı yakaladıklarını aktaran Taşdemir, "Artılarımız, eksilerimiz, çalışmamız gereken yerler var. Bizim için iyi maç oldu, talihsiz goller yedik. Alacaklarımızı aldık, yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluk için uğraşıyoruz." diye konuştu.



Taşdemir, transferle ilgili konuşmak istemediğini, takımdaki eksikliklerle ilgili yönetimle toplantı yapacaklarını kaydetti.







