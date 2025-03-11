İsmet Taşdemir: "Kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubumuz vardı"

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubumuz vardı'
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11 Mart 2025 00:01
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "İstemediğimiz bir oyun oldu ama kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubuyla maçı kurtardık. Yenilmeden yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadıklarını, özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Taşdemir, ikinci yarıda mağlubiyeti istemeyen oyuncu grubunun sahada olduğuna değinerek, düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün kaliteli bir takım olduğunu ifade etti.

Bugün 3 önemli eksikle sahada olduklarını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarıdaki kaybetmeme üzerine oynanan o mücadeleyi sevdim. Dört hafta oldu galip gelemeyeli. Ligin bu haftaları çok zor, 4 haftadır galip gelemediğimiz halde puan farkını aynı koruyabildik. Maç kazanmak gerçekten çok zorlaştı. Bunun üzerine eksikler de binince daha da zorlaştı. En azından yenilmedik, yenilebilirdik de. İstemediğimiz bir oyun oldu ama kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubuyla maçı kurtardık. Yenilmeden yolumuza devam ediyoruz."

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