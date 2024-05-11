İsmet Taşdemir: ''İnşallah Sakaryaspor ile oynarız''

Trendyol 1. Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak play-off ilk turunda Boluspor'la eşleşen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "İnşallah Sakaryaspor'un karşısına çıkabiliriz." dedi.



Taşdemir, maçtan düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin son haftasında üçüncülük için galibiyetin kendilerine yetmediğini hatırlattı. Üçüncülük için Kocaelispor-Sakaryaspor maçından gelecek sonucu da beklediklerini belirten Taşdemir, "O da istediğimiz gibi gelmedi. Biz de son dakikalarda gol yedik. Geçen seneki gibi dördüncü bitirdik." ifadelerini kullandı.



İsmet Taşdemir, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi ve ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor'u tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Biz de Sakaryaspor'un karşısına çıkmak için kalan 3 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip, oyuncularımla beraber bu zamana kadar yaptığımız gibi mücadelemizi en üst seviyede verip, inşallah Sakaryaspor'un karşısına çıkabiliriz. Sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum."



