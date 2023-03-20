İsmet Taşdemir: 'Gerçek oyunumuz yetmedi'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından kendileri için üzüntülü bir maç olduğunu dile getirdi.



Takımının 10 kişi kalmadan önce kötü oynadığını, kırmızı karttan sonra daha iyi performans sergilediğini kaydeden Taşdemir, "Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım çok iyi mücadele etti. Gerçek oyunumuzu sahaya sürdük diyebilirim ama maalesef yetmedi. Yarım pozisyon vermeden gol yedik, mağlup ayrıldı. Doğrularımız var, doğrularımızı yanımıza alıp yoluna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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